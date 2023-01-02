İşte 1. Lig'de 20 ve 21. haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20 ve 21. hafta maçlarının programı şöyle:
20. HAFTA:
13 Ocak Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Dyorex Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor (Aktepe)
16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel)
15 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya)
19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 Ocak Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
21. HAFTA:
20 Ocak Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bayçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)
19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)