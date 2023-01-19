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Spor

İşte 1. Lig'de 21. haftanın maçları

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 21. haftanın maçları
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Haftanın açılış maçında Sakaryaspor ile Altınordu, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)

  • 1 Lig
  • Sakaryaspor Altınordu
  • Erzurumspor Göztepe

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