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Spor

İşte 1. Lig'de 23. haftanın maç programı

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın perdesi, yarın oynanacak Altay-Adanaspor karşılaşmasıyla açılacak.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 23. haftanın maç programı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Şubat Cumartesi:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

  • Altay Adanaspor
  • 1 Lig
  • Türkiye Futbol Federasyonu

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