İşte 1. Lig'de 23. haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Şubat Cumartesi:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)