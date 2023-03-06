İşte 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor: Ozan Ergün

20.00 Altınordu-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

8 Mart Çarşamba:

14.30 Manisa FK-Bodrumspor: Erdem Mertoğlu

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Mehmet Türkmen

9 Mart Perşembe:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu