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Spor

İşte 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor: Ozan Ergün

20.00 Altınordu-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

8 Mart Çarşamba:

14.30 Manisa FK-Bodrumspor: Erdem Mertoğlu

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Mehmet Türkmen

9 Mart Perşembe:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

  • 1 Lig
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