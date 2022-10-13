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Spor

İşte 1. Lig'de 9. haftanın maç programı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
İşte 1. Lig'de 9. haftanın maç programı
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Ligde haftanın açılış maçında Boluspor ile Altaş Denizlispor yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Altaş Denizlispor (Bolu Atatürk)

15 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Ekim Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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