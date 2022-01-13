İşte 1. Lig'de haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)