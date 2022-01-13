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Spor

İşte 1. Lig'de haftanın maç programı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası yarın oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:44
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)

16 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)

17 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

  • Spor Toto 1 Lig
  • Menemenspor Bandırmaspor
  • Denizlispor Manisa FK

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