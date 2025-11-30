İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

İşte 12 Dev Adam'ın İsviçre maçı kadrosu

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 Dev Adam bu akşam İsviçre ile oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosunu açıkladı.

AA30 Kasım 2025 Pazar 14:14
İşte 12 Dev Adam'ın İsviçre maçı kadrosu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlıların saat 19.00'da Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yer alacak oyuncular şunlar:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

  • a milli basketbol takımı
  • FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri
  • İsviçre

