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Spor

İşte 2023 Dünya Kupası'na katılacak takımlar

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

AA28 Şubat 2023 Salı 10:39 - Güncelleme:
İşte 2023 Dünya Kupası'na katılacak takımlar
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası'nın elemeleri tamamlandı.

Son maçların ardından Angola, Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Gürcistan, İran, Ürdün, Meksika, Karadağ, Porto Riko, Sırbistan, Güney Sudan, ABD ve Venezuela, Dünya Kupası bileti aldı.

Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Letonya ve Güney Sudan, ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Elemeleri geçemeyen 2019 FIBA Dünya Kupası finalisti Arjantin ise turnuvaya katılamadı.

Dünya Kupası gruplarının kurası, 29 Nisan'da Filipinler'in başkenti Manila'da çekilecek.

Turnuvaya katılacak 32 takım şöyle:

Afrika: Angola, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Güney Sudan

Amerika: Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Porto Riko, ABD, Venezuela

Asya: Avustralya, Çin, İran, Japonya, Ürdün, Lübnan, Yeni Zelanda, Filipinler

Avrupa: Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, İspanya.

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