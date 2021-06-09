İşte A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası macerası

AA 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:21

Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:

Yıl Tur O G B M A Y 1960 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1964 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1968 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1972 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1976 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1980 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1984 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1988 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1992 Elemeleri geçemedi - - - - - - 1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5 2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4 2004 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2008 Yarı final 5 3 0 2 8 9 2012 Play-off aşamasında elendi - - - - - - 2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI

Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:

FRANSA 1960

Türkiye - Romanya: 2 - 0

Romanya - Türkiye: 3 - 0

İSPANYA 1964



İtalya - Türkiye: 6 - 0

Türkiye - İtalya: 0 - 1

İTALYA 1968

Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - İspanya: 0 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1

İspanya - Türkiye: 2 - 0

Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-İspanya 6 3 2 1 6 2 8 2-Çekoslovakya 6 3 1 2 8 4 7 3-Serbest İrlanda 6 2 1 3 5 8 5 4-Türkiye 6 1 2 3 3 8 4

BELÇİKA 1972

Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Polonya - Türkiye: 5 - 1

Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Polonya: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 10 2 10 2-Polonya 6 3 0 3 10 6 6 3-Türkiye 6 2 1 3 5 13 5 4-Arnavutluk 6 1 1 4 6 11 3

YUGOSLAVYA 1976

Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1

Türkiye - İsviçre: 2 - 1

SSCB - Türkiye: 3 - 0

İsviçre - Türkiye: 1 - 1

Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - SSCB: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-SSCB 6 4 0 2 10 6 8 2-Serbest İrlanda 6 3 1 2 11 5 7 3-Türkiye 6 2 2 2 5 10 6 4-İsviçre 6 1 1 4 6 11 3





İTALYA 1980

Galler - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Malta: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0

Malta - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Galler: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 6 4 2 0 17 1 10 2-Türkiye 6 3 1 2 5 5 7 3-Galler 6 3 0 3 11 8 6 4-Malta 6 0 1 5 2 21 1





FRANSA 1984

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Avusturya - Türkiye: 4 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1

Türkiye - Avusturya: 3 - 1

Takımlar O G B M A Y P 1-Batı Almanya 8 5 1 2 15 5 11 2-Kuzey İrlanda 8 5 1 2 8 5 11 3-Avusturya 8 4 1 3 15 10 9 4-Türkiye 8 3 1 4 8 16 7 5-Arnavutluk 8 0 2 6 4 14 2

BATI ALMANYA 1988

Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

İngiltere - Türkiye: 8 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 5 1 0 19 1 11 2-Yugoslavya 6 4 0 2 13 9 8 3-Kuzey İrlanda 6 1 1 4 2 10 3 4-Türkiye 6 0 2 4 2 16 2





İSVEÇ 1992

Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0

Türkiye - Polonya: 0 - 1

Polonya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 1

İngiltere - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 6 3 3 0 7 3 9 2-Serbest İrlanda 6 2 4 0 13 6 8 3-Polonya 6 2 3 1 8 6 7 4-Türkiye 6 0 0 6 1 14 0





İNGİLTERE 1996

Elemeler:

Macaristan - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - İzlanda: 5 - 0

Türkiye - İsviçre: 1 - 2

Türkiye - İsveç: 2 - 1

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Macaristan: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 0 - 0

İsveç - Türkiye: 2 - 2

Takımlar O G B M A Y P 1-İsviçre 8 5 2 1 15 7 17 2-Türkiye 8 4 3 1 16 8 15 3-İsveç 8 2 3 3 9 10 9 4-Macaristan 8 2 2 4 7 13 8 5-İzlanda 8 1 2 5 3 12 5





Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

Türkiye - Portekiz: 0 - 1

Türkiye - Danimarka: 0 - 3

HOLLANDA-BELÇİKA 2000

Elemeler:

Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 0

Türkiye - Finlandiya: 1 - 3

Türkiye - Moldova: 2 - 0

Finlandiya - Türkiye: 2 - 4

Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Almanya - Türkiye: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 8 6 1 1 20 4 19 2-Türkiye 8 5 2 1 15 6 17 3-Finlandiya 8 3 1 4 13 13 10 4-Kuzey İrlanda 8 1 2 5 4 19 5 5-Moldova 8 0 4 4 7 17 4





Play-off maçları:

İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - İtalya: 1 - 2

İsveç - Türkiye: 0 - 0

Belçika - Türkiye: 0 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

PORTEKİZ 2004

Elemeler:

Türkiye - Slovakya: 3 - 0

Makedonya - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0

İngiltere - Türkiye: 2 - 0

Slovakya - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Makedonya: 3 - 2

Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-İngiltere 8 6 2 0 14 5 20 2-Türkiye 8 6 1 1 17 5 19 3-Slovakya 8 3 1 4 11 9 10 4-Makedonya 8 1 3 4 11 14 6 5-Liechtenstein 8 0 1 7 2 22 1





Play-off maçları:

Letonya - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Letonya: 2 - 2

AVUSTURYA-İSVİÇRE 2008

Elemeler:

Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Macaristan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Yunanistan - Türkiye: 1 - 4

Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)

Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2

Malta - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - Macaristan: 3 - 0

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Yunanistan: 0 - 1

Norveç - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Yunanistan 12 10 1 1 25 10 31 2-Türkiye 12 7 3 2 25 11 24 3-Norveç 12 7 2 3 27 11 23 4-Bosna Hersek 12 4 1 7 16 22 13 5-Moldova 12 3 3 6 12 19 12 6-Macaristan 12 4 0 8 11 22 12 7-Malta 12 1 2 9 10 31 5

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Çekya: 3 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)

Yarı final

Türkiye - Almanya: 2 - 3

POLONYA-UKRAYNA 2012

Elemeler:

Kazakistan - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - Belçika: 3 - 2

Almanya - Türkiye: 3 - 0

Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Avusturya: 2 - 0

Belçika - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 2 - 1

Avusturya - Türkiye: 0 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 3

Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1-Almanya 10 10 0 0 34 7 30 2-Türkiye 10 5 2 3 13 11 17 3-Belçika 10 4 3 3 21 15 15 4-Avusturya 10 3 3 4 16 17 12 5-Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7 6-Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4

Play-off maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3

Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0

FRANSA 2016

Elemeler:

İzlanda - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekya: 1 - 2

Letonya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 3 - 1

Hollanda - Türkiye: 1 - 1

Kazakistan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Letonya: 1 - 1

Türkiye - Hollanda: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - İzlanda: 1 - 0

Takımlar O G B M A Y P 1.Çekya 10 7 1 2 19 14 22 2.İzlanda 10 6 2 2 17 6 20 3.Türkiye 10 5 3 2 14 9 18 4.Hollanda 10 4 1 5 17 14 13 5.Kazakistan 10 1 2 7 7 18 5 6.Letonya 10 0 5 5 6 19 5

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

İspanya - Türkiye: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

EURO 2020

Elemeler:

Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - Moldova: 4 - 0

Türkiye - Fransa: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Andorra: 1 - 0

Moldova - Türkiye: 0 - 4

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Fransa - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İzlanda: 0 - 0

Andorra - Türkiye: 0 - 2