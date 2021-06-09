İşte A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası macerası

Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.
Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.
2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.
Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:
|Yıl
|Tur
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|1960
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1964
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1968
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1972
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1976
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1980
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1984
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1988
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1992
|Elemeleri geçemedi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1996
|1. Tur
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|2000
|Çeyrek final
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|2004
|Play-off aşamasında elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2008
|Yarı final
|5
|3
|0
|2
|8
|9
|2012
|Play-off aşamasında elendi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2016
|1. Tur
|3
|1
|0
|2
|2
|4
Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:
Türkiye - Romanya: 2 - 0
Romanya - Türkiye: 3 - 0
İSPANYA 1964
İtalya - Türkiye: 6 - 0
Türkiye - İtalya: 0 - 1
Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - İspanya: 0 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1
İspanya - Türkiye: 2 - 0
Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İspanya
|6
|3
|2
|1
|6
|2
|8
|2-Çekoslovakya
|6
|3
|1
|2
|8
|4
|7
|3-Serbest İrlanda
|6
|2
|1
|3
|5
|8
|5
|4-Türkiye
|6
|1
|2
|3
|3
|8
|4
Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Polonya - Türkiye: 5 - 1
Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Polonya: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batı Almanya
|6
|4
|2
|0
|10
|2
|10
|2-Polonya
|6
|3
|0
|3
|10
|6
|6
|3-Türkiye
|6
|2
|1
|3
|5
|13
|5
|4-Arnavutluk
|6
|1
|1
|4
|6
|11
|3
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1
Türkiye - İsviçre: 2 - 1
SSCB - Türkiye: 3 - 0
İsviçre - Türkiye: 1 - 1
Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - SSCB: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-SSCB
|6
|4
|0
|2
|10
|6
|8
|2-Serbest İrlanda
|6
|3
|1
|2
|11
|5
|7
|3-Türkiye
|6
|2
|2
|2
|5
|10
|6
|4-İsviçre
|6
|1
|1
|4
|6
|11
|3
Galler - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Malta: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0
Malta - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Galler: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batı Almanya
|6
|4
|2
|0
|17
|1
|10
|2-Türkiye
|6
|3
|1
|2
|5
|5
|7
|3-Galler
|6
|3
|0
|3
|11
|8
|6
|4-Malta
|6
|0
|1
|5
|2
|21
|1
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Avusturya - Türkiye: 4 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3
Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0
Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1
Türkiye - Avusturya: 3 - 1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Batı Almanya
|8
|5
|1
|2
|15
|5
|11
|2-Kuzey İrlanda
|8
|5
|1
|2
|8
|5
|11
|3-Avusturya
|8
|4
|1
|3
|15
|10
|9
|4-Türkiye
|8
|3
|1
|4
|8
|16
|7
|5-Arnavutluk
|8
|0
|2
|6
|4
|14
|2
Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0
Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 0
İngiltere - Türkiye: 8 - 0
Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İngiltere
|6
|5
|1
|0
|19
|1
|11
|2-Yugoslavya
|6
|4
|0
|2
|13
|9
|8
|3-Kuzey İrlanda
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|3
|4-Türkiye
|6
|0
|2
|4
|2
|16
|2
Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0
Türkiye - Polonya: 0 - 1
Polonya - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - İngiltere: 0 - 1
İngiltere - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İngiltere
|6
|3
|3
|0
|7
|3
|9
|2-Serbest İrlanda
|6
|2
|4
|0
|13
|6
|8
|3-Polonya
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|7
|4-Türkiye
|6
|0
|0
|6
|1
|14
|0
Elemeler:
Macaristan - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - İzlanda: 5 - 0
Türkiye - İsviçre: 1 - 2
Türkiye - İsveç: 2 - 1
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Macaristan: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 0 - 0
İsveç - Türkiye: 2 - 2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İsviçre
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|17
|2-Türkiye
|8
|4
|3
|1
|16
|8
|15
|3-İsveç
|8
|2
|3
|3
|9
|10
|9
|4-Macaristan
|8
|2
|2
|4
|7
|13
|8
|5-İzlanda
|8
|1
|2
|5
|3
|12
|5
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
Türkiye - Portekiz: 0 - 1
Türkiye - Danimarka: 0 - 3
Elemeler:
Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 0
Türkiye - Finlandiya: 1 - 3
Türkiye - Moldova: 2 - 0
Finlandiya - Türkiye: 2 - 4
Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Almanya - Türkiye: 0 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Almanya
|8
|6
|1
|1
|20
|4
|19
|2-Türkiye
|8
|5
|2
|1
|15
|6
|17
|3-Finlandiya
|8
|3
|1
|4
|13
|13
|10
|4-Kuzey İrlanda
|8
|1
|2
|5
|4
|19
|5
|5-Moldova
|8
|0
|4
|4
|7
|17
|4
Play-off maçları:
İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - İtalya: 1 - 2
İsveç - Türkiye: 0 - 0
Belçika - Türkiye: 0 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
Elemeler:
Türkiye - Slovakya: 3 - 0
Makedonya - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0
İngiltere - Türkiye: 2 - 0
Slovakya - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Makedonya: 3 - 2
Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - İngiltere: 0 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-İngiltere
|8
|6
|2
|0
|14
|5
|20
|2-Türkiye
|8
|6
|1
|1
|17
|5
|19
|3-Slovakya
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|4-Makedonya
|8
|1
|3
|4
|11
|14
|6
|5-Liechtenstein
|8
|0
|1
|7
|2
|22
|1
Play-off maçları:
Letonya - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Letonya: 2 - 2
Elemeler:
Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Macaristan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)
Yunanistan - Türkiye: 1 - 4
Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)
Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2
Malta - Türkiye: 2 - 2
Türkiye - Macaristan: 3 - 0
Moldova - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Yunanistan: 0 - 1
Norveç - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Yunanistan
|12
|10
|1
|1
|25
|10
|31
|2-Türkiye
|12
|7
|3
|2
|25
|11
|24
|3-Norveç
|12
|7
|2
|3
|27
|11
|23
|4-Bosna Hersek
|12
|4
|1
|7
|16
|22
|13
|5-Moldova
|12
|3
|3
|6
|12
|19
|12
|6-Macaristan
|12
|4
|0
|8
|11
|22
|12
|7-Malta
|12
|1
|2
|9
|10
|31
|5
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Portekiz: 0 - 2
İsviçre - Türkiye: 1 - 2
Türkiye - Çekya: 3 - 2
Çeyrek final
Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)
Yarı final
Türkiye - Almanya: 2 - 3
Elemeler:
Kazakistan - Türkiye: 0 - 3
Türkiye - Belçika: 3 - 2
Almanya - Türkiye: 3 - 0
Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0
Türkiye - Avusturya: 2 - 0
Belçika - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 2 - 1
Avusturya - Türkiye: 0 - 0
Türkiye - Almanya: 1 - 3
Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1-Almanya
|10
|10
|0
|0
|34
|7
|30
|2-Türkiye
|10
|5
|2
|3
|13
|11
|17
|3-Belçika
|10
|4
|3
|3
|21
|15
|15
|4-Avusturya
|10
|3
|3
|4
|16
|17
|12
|5-Azerbaycan
|10
|2
|1
|7
|10
|26
|7
|6-Kazakistan
|10
|1
|1
|8
|6
|24
|4
Play-off maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3
Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0
Elemeler:
İzlanda - Türkiye: 3 - 0
Türkiye - Çekya: 1 - 2
Letonya - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - Kazakistan: 3 - 1
Hollanda - Türkiye: 1 - 1
Kazakistan - Türkiye: 0 - 1
Türkiye - Letonya: 1 - 1
Türkiye - Hollanda: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - İzlanda: 1 - 0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.Çekya
|10
|7
|1
|2
|19
|14
|22
|2.İzlanda
|10
|6
|2
|2
|17
|6
|20
|3.Türkiye
|10
|5
|3
|2
|14
|9
|18
|4.Hollanda
|10
|4
|1
|5
|17
|14
|13
|5.Kazakistan
|10
|1
|2
|7
|7
|18
|5
|6.Letonya
|10
|0
|5
|5
|6
|19
|5
Finaller:
Grup maçları
Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1
İspanya - Türkiye: 3 - 0
Çekya - Türkiye: 0 - 2
Elemeler:
Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2
Türkiye - Moldova: 4 - 0
Türkiye - Fransa: 2 - 0
İzlanda - Türkiye: 2 - 1
Türkiye - Andorra: 1 - 0
Moldova - Türkiye: 0 - 4
Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0
Fransa - Türkiye: 1 - 1
Türkiye - İzlanda: 0 - 0
Andorra - Türkiye: 0 - 2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.Fransa
|10
|8
|1
|1
|25
|6
|25
|2.Türkiye
|10
|7
|2
|1
|18
|3
|23
|3.İzlanda
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|19
|4.Arnavutluk
|10
|4
|1
|5
|16
|14
|13
|5.Andorra
|10
|1
|1
|8
|3
|20
|4
|6.Moldova
|10
|1
|0
|9
|4
|26
|3