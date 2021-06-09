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Spor

İşte A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası macerası

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:21
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Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:

YılTurOGBMAY
1960Elemeleri geçemedi------
1964Elemeleri geçemedi------
1968Elemeleri geçemedi------
1972Elemeleri geçemedi------
1976Elemeleri geçemedi------
1980Elemeleri geçemedi------
1984Elemeleri geçemedi------
1988Elemeleri geçemedi------
1992Elemeleri geçemedi------
19961. Tur300305
2000Çeyrek final411234
2004Play-off aşamasında elendi------
2008Yarı final530289
2012Play-off aşamasında elendi------
20161. Tur310224

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI

Türkiye'nin, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası eleme maçları ve katıldığı finallerdeki performans tablosu şöyle:

FRANSA 1960

Türkiye - Romanya: 2 - 0

Romanya - Türkiye: 3 - 0

İSPANYA 1964

İtalya - Türkiye: 6 - 0

Türkiye - İtalya: 0 - 1

İTALYA 1968

Serbest İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - İspanya: 0 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 2 - 1

İspanya - Türkiye: 2 - 0

Çekoslovakya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekoslovakya: 0 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-İspanya6321628
2-Çekoslovakya6312847
3-Serbest İrlanda6213585
4-Türkiye6123384

BELÇİKA 1972

Batı Almanya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Arnavutluk: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Polonya - Türkiye: 5 - 1

Arnavutluk - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Polonya: 1 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-Batı Almanya642010210
2-Polonya63031066
3-Türkiye62135135
4-Arnavutluk61146113

YUGOSLAVYA 1976

Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 1

Türkiye - İsviçre: 2 - 1

SSCB - Türkiye: 3 - 0

İsviçre - Türkiye: 1 - 1

Serbest İrlanda - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - SSCB: 1 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-SSCB64021068
2-Serbest İrlanda63121157
3-Türkiye62225106
4-İsviçre61146113

İTALYA 1980

Galler - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Malta: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 0

Malta - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Galler: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 2 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-Batı Almanya642017110
2-Türkiye6312557
3-Galler63031186
4-Malta60152211

FRANSA 1984

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Avusturya - Türkiye: 4 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Batı Almanya: 0 - 3

Arnavutluk - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kuzey İrlanda: 1 - 0

Batı Almanya - Türkiye: 5 - 1

Türkiye - Avusturya: 3 - 1

TakımlarOGBMAYP
1-Batı Almanya851215511
2-Kuzey İrlanda85128511
3-Avusturya841315109
4-Türkiye83148167
5-Arnavutluk80264142

BATI ALMANYA 1988

Yugoslavya - Türkiye: 4 - 0

Türkiye - Kuzey İrlanda: 0 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

İngiltere - Türkiye: 8 - 0

Kuzey İrlanda - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Yugoslavya: 2 - 3

TakımlarOGBMAYP
1-İngiltere651019111
2-Yugoslavya64021398
3-Kuzey İrlanda61142103
4-Türkiye60242162

İSVEÇ 1992

Serbest İrlanda - Türkiye: 5 - 0

Türkiye - Polonya: 0 - 1

Polonya - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - İngiltere: 0 - 1

İngiltere - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Serbest İrlanda: 1 - 3

TakımlarOGBMAYP
1-İngiltere6330739
2-Serbest İrlanda62401368
3-Polonya6231867
4-Türkiye60061140

İNGİLTERE 1996

Elemeler:

Macaristan - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - İzlanda: 5 - 0

Türkiye - İsviçre: 1 - 2

Türkiye - İsveç: 2 - 1

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Macaristan: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 0 - 0

İsveç - Türkiye: 2 - 2

TakımlarOGBMAYP
1-İsviçre852115717
2-Türkiye843116815
3-İsveç82339109
4-Macaristan82247138
5-İzlanda81253125

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

Türkiye - Portekiz: 0 - 1

Türkiye - Danimarka: 0 - 3

HOLLANDA-BELÇİKA 2000

Elemeler:

Türkiye - Kuzey İrlanda: 3 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 0

Türkiye - Finlandiya: 1 - 3

Türkiye - Moldova: 2 - 0

Finlandiya - Türkiye: 2 - 4

Kuzey İrlanda - Türkiye: 0 - 3

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Almanya - Türkiye: 0 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-Almanya861120419
2-Türkiye852115617
3-Finlandiya8314131310
4-Kuzey İrlanda81254195
5-Moldova80447174

Play-off maçları:

İrlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 0 - 0

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - İtalya: 1 - 2

İsveç - Türkiye: 0 - 0

Belçika - Türkiye: 0 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

PORTEKİZ 2004

Elemeler:

Türkiye - Slovakya: 3 - 0

Makedonya - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Liechtenstein: 5 - 0

İngiltere - Türkiye: 2 - 0

Slovakya - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Makedonya: 3 - 2

Liechtenstein - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - İngiltere: 0 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-İngiltere862014520
2-Türkiye861117519
3-Slovakya831411910
4-Makedonya813411146
5-Liechtenstein80172221

Play-off maçları:

Letonya - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Letonya: 2 - 2

AVUSTURYA-İSVİÇRE 2008

Elemeler:

Türkiye - Malta: 2 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Macaristan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Moldova: 5 - 0 (Almanya'da seyircisiz)

Yunanistan - Türkiye: 1 - 4

Türkiye - Norveç: 2 - 2 (Almanya'da seyircisiz)

Bosna Hersek - Türkiye: 3 - 2

Malta - Türkiye: 2 - 2

Türkiye - Macaristan: 3 - 0

Moldova - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Yunanistan: 0 - 1

Norveç - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Bosna Hersek: 1 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-Yunanistan121011251031
2-Türkiye12732251124
3-Norveç12723271123
4-Bosna Hersek12417162213
5-Moldova12336121912
6-Macaristan12408112212
7-Malta1212910315

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Portekiz: 0 - 2

İsviçre - Türkiye: 1 - 2

Türkiye - Çekya: 3 - 2

Çeyrek final

Türkiye - Hırvatistan: 1 - 1 (4 - 2 penaltılarla)

Yarı final

Türkiye - Almanya: 2 - 3

POLONYA-UKRAYNA 2012

Elemeler:

Kazakistan - Türkiye: 0 - 3

Türkiye - Belçika: 3 - 2

Almanya - Türkiye: 3 - 0

Azerbaycan - Türkiye: 1 - 0

Türkiye - Avusturya: 2 - 0

Belçika - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 2 - 1

Avusturya - Türkiye: 0 - 0

Türkiye - Almanya: 1 - 3

Türkiye - Azerbaycan: 1 - 0

TakımlarOGBMAYP
1-Almanya10100034730
2-Türkiye10523131117
3-Belçika10433211515
4-Avusturya10334161712
5-Azerbaycan1021710267
6-Kazakistan101186244

Play-off maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 3

Hırvatistan - Türkiye: 0 - 0

FRANSA 2016

Elemeler:

İzlanda - Türkiye: 3 - 0

Türkiye - Çekya: 1 - 2

Letonya - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - Kazakistan: 3 - 1

Hollanda - Türkiye: 1 - 1

Kazakistan - Türkiye: 0 - 1

Türkiye - Letonya: 1 - 1

Türkiye - Hollanda: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - İzlanda: 1 - 0

TakımlarOGBMAYP
1.Çekya10712191422
2.İzlanda1062217620
3.Türkiye1053214918
4.Hollanda10415171413
5.Kazakistan101277185
6.Letonya100556195

Finaller:

Grup maçları

Türkiye - Hırvatistan: 0 - 1

İspanya - Türkiye: 3 - 0

Çekya - Türkiye: 0 - 2

EURO 2020

Elemeler:

Arnavutluk - Türkiye: 0 - 2

Türkiye - Moldova: 4 - 0

Türkiye - Fransa: 2 - 0

İzlanda - Türkiye: 2 - 1

Türkiye - Andorra: 1 - 0

Moldova - Türkiye: 0 - 4

Türkiye - Arnavutluk: 1 - 0

Fransa - Türkiye: 1 - 1

Türkiye - İzlanda: 0 - 0

Andorra - Türkiye: 0 - 2

TakımlarOGBMAYP
1.Fransa1081125625
2.Türkiye1072118323
3.İzlanda10613141119
4.Arnavutluk10415161413
5.Andorra101183204
6.Moldova101094263

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