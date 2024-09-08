İşte A Milli Takım'ın İzlanda karnesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında yarın İzmir'de karşılaşacağı İzlanda ile 14. randevuya çıkacak.
Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.
Yedisi İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.
İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.
İLK RANDEVU 1980'DE
İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.
Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.
İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.
İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.
SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA
İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.
Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.
İKİ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE
A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.
MAÇLAR
Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|24.09.1980
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|09.09.1981
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|12.10.1988
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|20.09.1989
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-2
|17.07.1991
|Reykjavik
|Özel
|1-5
|12.10.1994
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|5-0
|11.10.1995
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-0
|09.09.2014
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-3
|13.10.2015
|Konya
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|09.10.2016
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|06.10.2017
|Eskişehir
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-3
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-2
|14.11.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-0
Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.