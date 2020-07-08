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Spor

İşte A Milli Takım'ın rakipleri

2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası için oynanacak olan Avrupa grup elemelerinde A Milli Kadın Hentbol Takımı, 3. Grup'ta Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:14 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:14
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İspanya’da 1-9 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nin kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Michael Wiederer, EHF Milli Takımlar Faaliyet Sorumlusu Peter Sichelschmidt ve EHF Müsabakalar Baş Sorumlusu Markus Glaser tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapıldı.

Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlılar, 3. Grup’ta Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti. Ayrıca tek merkezde yapılacak grup maçlarının ev sahipliği hakkını çekilen kura ile Türkiye elde etti.

27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde tek merkezde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.

Kura sonucu oluşan gruplar şöyle:

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, İsrail, Lüksemburg

2. Grup: K. Makedonya, İzlanda, Litvanya, Yunanistan

3. Grup: TÜRKİYE, Portekiz, Finlandiya

4. Grup: Avusturya, İtalya, Kosova

5. Grup: Belarus, İsviçre, Faroe Adaları

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