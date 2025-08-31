İSTANBUL 35°C / 22°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Spor

İşte ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi

UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu.

31 Ağustos 2025 Pazar 15:47
İşte ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi
İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Ankara temsilcisi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.

İlk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde deplasmanda yapılacak.

Rövanş maçları ise 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa sahnesinde yolumuza devam ediyoruz. Ankara'da oynayacağımız rövanş için tüm taraftarımızı şimdiden yanımızda görmek istiyoruz." denildi.

ABB FOMGET, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

  • UEFA Kadınlar Avrupa Ligi
  • FOMGET
  • rakip

