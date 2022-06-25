İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2022 Cumartesi / 26 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a satan Konyaspor'un yeni stoperi
Spor

İşte Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a satan Konyaspor'un yeni stoperi

Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA25 Haziran 2022 Cumartesi 17:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından boşalan stoper mevkisine Kahraman Demirtaş'ı transfer ederek takviye yaptı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Kahraman Demirtaş kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Belçika takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman, Süper Lig'de son olarak Göztepe forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Kahraman Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.