İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,223
  • EURO
    35,1283
  • ALTIN
    2469.63
  • BIST100
    10164.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı karnesi
Spor

İşte Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı karnesi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet elde etti.

IHA16 Mayıs 2024 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
İşte Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı karnesi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda üçüncülük için mücadele verecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan önde bulunuyor. Karadeniz ekibi sahadan galibiyetle ayrılması halinde sıralamadaki yerini ligin bitimine 1 hafta kala garantileyecek.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ise İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavililer bugüne dek İstanbul temsilcileriyle dış sahada 21 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, 13 galibiyet ve 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

DEPLASMANDA 4 YENİLGİ

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 4 maçta yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, söz konusu mücadelelerde Başakşehir'e 3-1, Fatih Karagümrük'e 4-1, Galatasaray'a 2-1 ve Beşiktaş 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'un, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 21 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021 Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor 2

2020-2021 Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

2020-2021 Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 1

2020-2021 Kasımpaşa:1 - Trabzonspor: 2

2020-2021 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

2021-2022 Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

2021-2022 Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1

2022-2023 İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2

2022-2023 Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 1

2022-2023 Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2

2022-2023 Fatih Karagümrük: 4 - Trabzonspor: 1

2022-2023 Galatasaray: 2 - Trabzonspor 2-1

2023-2024 Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0

2023-2024 Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 3

2023-2024 İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 3 (Hükmen)

2023-2024 Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

2023-2024 Pendikspor: - Trabzonspor: 2

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.