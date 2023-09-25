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Spor

İşte açıklama! İstanbulspor, Fatih Tekke'nin ayrılığını duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, 'Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' denildi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
İşte açıklama! İstanbulspor, Fatih Tekke'nin ayrılığını duyurdu!
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İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibi, Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte İstanbulspor'un açıklaması:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İstanbulspor'da 30 resmi maça çıkan Tekke, maç başına 1.07 puan ortalaması yakaladı.

Sarı siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.

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