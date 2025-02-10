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Spor

İşte Adana Demirspor'u bekleyen ceza

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'u hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası bekliyor.

Haber Merzeki10 Şubat 2025 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
İşte Adana Demirspor'u bekleyen ceza
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Adana Demirspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekildi.

Akdeniz ekibinin 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası alması bekleniyor. Süper Lig'de geçen sezon oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında da ev sahibi ekip sahadan çekilmiş ve 3-0 mağlubiyet cezası ile birlikte 3 puan silme cezası da almıştı.

Konuyla ilgili yayıncı kuruluşta açıklama yapan eski hakem Deniz Çoban, "Zannediyorum 10. dakikadaki penaltıdan dolayı Adana Demirspor Takımı, sahadan çekildi. Bunu geçen yıl da yaşamıştık. İstanbulspor - Trabzonspor maçında... Bu, iki oldu. Futbol Müsabaka Talimatı'ndaki açık hükme göre bir takım maça gelmezse, maça gelmiş olmasına rağmen yeterli sayıda oyuncusu yoksa, oyunun devam ettiği sırada oyunu bırakıp giderse 3-0 hükmen yenilgi, -3 puan ve tekrarında da ligden düşürme cezası diyor. Bu, açık hüküm. "Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir" diyor. Yani 3 puan alacak takımın 3 puanı silinir diyor. Bir maçta kazanan takım 3 puanı hak ediyorsa... Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır" diyor. Yani işte stadyum hazırlandı, stadyuma ambulans geldi, itfaiye geldi, ışıklar yandı falan gibi bu masrafları da karşılar diyor. Hüküm açık. Tabii bunun için önce bir hakem raporu, temsilci raporlarını değerlendirecek ilgili kurumlar federasyonda ve bu karar verilecek." dedi.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Adana Demirspor, bu sezon daha önce de TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamadığı için 3 puan silme cezası almıştı.

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