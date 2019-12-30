Fanatik 30.12.2019 09:53 - Güncelleme: 30.12.2019 09:53

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, bu konudaki temaslarını sürdürüyor... Listesinde bulunan birçok oyuncuyla temas halinde olan Kara Kartal’da takımın eski golcüsü





Cenk Tosun da listeye girdi...





Beşiktaş formasıyla 4 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2018’in ara transfer döneminde 23 milyon Pound karşılığında Everton’a giden Milli yıldız için de temasların başladığı öğrenildi.





Everton’a transferinde görüşmeleri yapmıştı





Yıldız ismin İngiliz ekibine transferi döneminde yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan ve Ada kulübüyle görüşmeleri bizzat yürüten Ahmet Nur Çebi, ikinci adamken gönderdiği oyuncuyu, Başkan koltuğunda oturduğu dönemde geri almak istiyor. Forvet transferi konusunda yönetimdeki kurmaylarına Cenk Tosun’u işaret eden Çebi’nin, mali şartların oluşması halinde 28 yaşındaki futbolcuyu tekrar Beşiktaş’a kazandırmak istediği kaydedildi.





Ancelotti geldi ama yine süre alamadı





Premier Lig ekibi Everton’daki macerasına oldukça iyi başlayan ancak Merseyside temsilcisinin Sam Allardyce’la yollarını ayırıp Marco Silva’yı takımın başına getirmesinin ardından fazla süre alamayan Cenk’in, Everton’da mutsuz olduğu biliniyor... Alınan başarısız sonuçlar sebebiyle Silva’yı gönderen ve yerine Carlo Ancelotti’yi getiren Premier Lig temsilcisinde İtalyan teknik adamın ilk 2 maçta Cenk’e süre vermemesi sonrası tecrübeli futbolcunun da Ocak’ta ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Kulübüyle 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Cenk için Beşiktaş’ın kiralama teklifinde bulunması bekleniyor.