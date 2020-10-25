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Spor

İşte Akhisarspor'un Bursaspor maçı muhtemel 11'i

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de yarın Bursaspor'u konuk edecek. Yeşil siyahlı takımın teknik direktörü Cem Kavçak, Bursaspor maçında mutlak 3 puan beklediklerini söyledi.

DHA25 Ekim 2020 Pazar 11:02 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 11:02
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TFF 1’inci Lig’de geçen hafta 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor’la 2-2 berabere kalan Akhisarspor yarın son olarak Menemenspor’a kaybeden Bursaspor’u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. 

Teknik direktör Cem Kavçak, Bursaspor maçında mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Kavçak, “Artık kazanmak istiyoruz. Geçen hafta İstanbulspor’u elimizden kaçırdık. Bursaspor’a karşı dikkatli olacağız. Rakibimiz de çıkış arıyor, çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor” dedi.

Akhisarspor’un muhtemel 11'i: "Lukac – Vrsajevic, Alperen, Musa, Kadir, Rotman, Bjarnason, Taha, Ali Kaan, Göksu, Hadzic"

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