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Spor

İşte Akhisarspor'un Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Akhisarspor, TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İşte yeşil siyahlıların muhtemel 11'i...

DHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:01 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:01
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TFF 1'inci Lig'deki Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalarak avantaj elde eden Akhisarspor, yarın rakibini finale yükselebilmek için rövanşta ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlı ekipte ilk randevuda burnu kırılan Vrsajevic forma giyemeyecek. Akhisar'a rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlik final için yetecek.

Yeşil-siyahlı ekip finale çıktığı takdirde Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada Süper Lig için final oynayacak. Geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından Süper Lig'e mendil sallayan Akhisar, bu yıl normal sezonun son haftasına kadar şampiyonluk kovalayıp ligi 57 puanla dördüncü sırada bitirmişti. Rövanşta çok stratejik oynamaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Avantajlı olan tarafız. Evimizde hata yapmayıp önce final, ardından Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz" dedi.

AKHİSARSPOR

Lukac - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Musa Nizam, Rotman, Bjarnason, Onur, Burhan, Erhan, Bertuğ

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