İşte Akhisarspor'un muhtemel 11'i

DHA 27 Haziran 2020 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 13:30

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı Cocalic ile sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Hasan Ali forma giyemeyecek. Alperen'in ise durumu belirsiz. Ligde bu maç öncesi Akhisarspor bitime 5 karşılaşma kala ilk 2 barajının 5 puan gerisinde, 45 puanla Play-Off hattında yer alıyor.

Süper Lig yolunda 9 gün içinde 3 hayati öneme sahip maç oynayacağı zorlu bir periyotta olan Akhisarspor, diğer yandan geçen hafta koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Burhan, Ergin, Vrsajevic'i Ümraniye randevusuna yetiştirmeye çalışıyor. Geçen hafta bir süre hastanede karantina altına alınan Akhisarlı 12 ismin salı, perşembe ve dün tüm takımla birlikte yapılan art arda 3 koronavirüs testi negatif sonuçlandı. Futbol Federasyonu'na başvuran yeşil-silahlılar, TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki iki negatif testin arasında 5 günlük süre olması şartının değiştirilmesi talep etti. Ege temsilcisi, hocası ve futbolcularını maça yetiştirmek için talimat değişikliği bekliyor.

Akhisar'ın yarı sahaya Gökhan - Tolga, Uğur Arslan, Kadir, Musa Nizam, Rotman, Bjarnason, Onur, Hadzic, Erhan, Cikalleshi ilk 11'yle çıkması bekleniyor.