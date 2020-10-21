İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8407
  • EURO
    9,2996
  • ALTIN
    484.802
  • BIST100
    1214.8
Spor

İşte Akhisarspor'un muhtemel 11'i

TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Akhisarspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Yeşil-siyahlılarda kadro dışı bırakılan Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic kafilede yer almayacak.

DHA21 Ekim 2020 Çarşamba 15:12 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 15:12
ABONE OL

TFF 1’inci Lig’de pazartesi mesaisinde evinde Ege derbisinde Menemenspor’la golsüz berabere kalan Akhisarspor, yarın, zirve mücadelesi veren İstanbulspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Burak Pakkan’ın yöneteceği müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kadro dışı bırakılan Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic kafilede yer almayacak. Teknik direktör Cem Kavçak, İstanbulspor’un iyi bir takım olduğunu belirterek, “Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Yeniden yarışa ortak olmayı hedefliyoruz. Tek düşüncemiz İstanbul’dan 3 puanla ayrılmak” dedi.

Akhisarspor’un muhtemel on biri şöyle: 

Lukac - Vrsajevic, Alperen, Musa, Kadir, Rotman, Bjarnason, Ali Kaan, Onurcan, Göksu, Bertuğ.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.