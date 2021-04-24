İşte Alanyaspor'un Başakşehir maçı muhtemel 11'i

DHA 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:14 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:14

Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda yarın saat 16.00'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Özgür Yankaya yapacak. Perşembe günü evinde Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisi, düşme hattındaki rakibinden de puan ya da puanlar almak istiyor. Son haftalara gelinirken, ilk beş hedefini korumak isteyen Alanyaspor, en son Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR İLE 10'UNCU RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor ile Başakşehir lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 4, Alanyaspor 2 kez galip gelirken, 3 maçta da rakipler puanları paylaştı. İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü ev sahibi ekip kazanırken bir maçta rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanyaspor'un deplasmanda hiç galibiyeti bulunmuyor. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ise Alanyaspor 3-0'lık skorla aldı.

CAULKER KART CEZALISI

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, takımda Hasan Hüseyin dışında başarılı stoper Steven Caulker kart cezalısı olarak bu maçta forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçında sarı kart gören Caulker, Başakşehir maçında yer alamayacak, Çağdaş Atan'ın başarılı stoper yerine bu maçta Fatih Aksoy'a şans vermesi bekleniyor. Takımda başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Efecan, Moubandje ve Marafona sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu oyunculardan birisinin bu maçta kart görmesi halinde Perşembe günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL KADRO

Alanyaspor'un Başakşehir maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Mustafa

SAKAT: Hasan Hüseyin Acar

CEZALI: Steven Caulker