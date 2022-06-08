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Spor

İşte Alanyaspor'un kombine bilet fiyatları

Alanyaspor, iç sahada oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombineler, maraton tribünü, güne ve kuzey kale arkası tribünleri Pazartesi günü satışa sunacak.

IHA8 Haziran 2022 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
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Kombine satışı, 13 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren genel satışa açılacak ve satın alma işlemleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulama üzerinden devam edecek. Ayrıca 1 Temmuz Cuma gününden itibaren Alanyaspor Passolig Ofisi de hizmet vermeye başlayacak. Alanyaspor Passolig Kartı olan taraftarlar, E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2023'e kadar uzatması gerektiği belirtildi. Alınacak her koltuk için passolig kartı zorunlu olurken, kişi başı kombine satın alma limiti ise 5 olarak belirlendi.

Kombine fiyatları ise şu şekilde: Maraton tribünü E blok bin 500 TL, Maraton tribünü D-F blok bin 250 TL, Maraton tribünü A-B-C-G-H-I blok bin TL, Güney ve Kuzey kale arkası tribünü 500 TL.

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