İşte Alanyaspor'un kombine bilet fiyatları

Kombine satışı, 13 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren genel satışa açılacak ve satın alma işlemleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulama üzerinden devam edecek. Ayrıca 1 Temmuz Cuma gününden itibaren Alanyaspor Passolig Ofisi de hizmet vermeye başlayacak. Alanyaspor Passolig Kartı olan taraftarlar, E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2023'e kadar uzatması gerektiği belirtildi. Alınacak her koltuk için passolig kartı zorunlu olurken, kişi başı kombine satın alma limiti ise 5 olarak belirlendi.

Kombine fiyatları ise şu şekilde: Maraton tribünü E blok bin 500 TL, Maraton tribünü D-F blok bin 250 TL, Maraton tribünü A-B-C-G-H-I blok bin TL, Güney ve Kuzey kale arkası tribünü 500 TL.