İşte Alex de Souza unutamadığı Galatasaray derbisi

"2011'DEKİ MAÇ UNUTULMAZ"

Galatasaray derbilerinin önemine dikkat çeken Alex, "Fenerbahçe Galatasaray maçları çok önemliydi. Kazanmamız gereken tarihi bir maçtı. 2011'de şampiyon olduğumuz yıldaki Galatasaray derbisi de unutulmaz. 1-0 gerideydik ama maçı çevirdik. Ben ikinci yarının sonlarına doğru galbiyeti getiren golü atmıştım." dedi.

"BEN GOL ATINCA SES ÇIKMADI"

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk derbi hakkında da konuşan Alex de Souza, "Galatasaray'ın yeni stadında oynanan ilk derbi maçıydı. Galatasaray taraftarı harika bir atmosfer oluşturmuştu. En yüksek desibele ulaşarak Guinnes rekoru kırmak istiyorlardı. Bence kırdılar da. Bu hikayeyi arkadalaşlarıma anlatmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü ısınma sırasında dayanılmaz bir ses vardı. Yüksek bir gürültü altında. Ben gol atınca ses çıkmadı. Arkada sadece Fenerbahçe taraftarının sesi vardı." ifadelerini kullandı.

Alex de Souza, Fenerbahçe forması altında oynadığı 18 Galatasaray derbisinde rakip kaleye tam 8 gol bırakmıştı.

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