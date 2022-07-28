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Spor

İşte Ali Akman'ın yeni takımı

Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için Alman kulübü Eintracht Frankfurt'la prensipte anlaştı.

Sabah28 Temmuz 2022 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
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Transferde hızını alamayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Ali Akman'ı da renklerine bağladı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sabah'ıb haberine göre.i sarı-kırmızılı ekibin efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın yeğeni olan 20 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması için Alman ekibiyle prensipte anlaşıldı.

Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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