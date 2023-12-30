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Spor

İşte Alper Uludağ'ın sağlık durumu

MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçında dizinden sakatlanan Alper Uludağ'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
İşte Alper Uludağ'ın sağlık durumu
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında dizinden sakatlanan Alper Uludağ'ın tedavi sürecinin 6 ile 8 hafta arası süreceğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor mücadelesinde dizinden sakatlanan profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Alper Uludağ'ın, sağlık ekibimizin gözetiminde daha önce ameliyat olduğu yurt dışındaki rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam etmektedir. Alper Uludağ'ın tedavi süreci 6 ile 8 hafta arası sürecektir." ifadeleri kullanıldı.

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