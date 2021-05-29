İşte Altay'da sözleşmesi sona eren futbolcular

DHA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:31 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:31

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da 18 futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi yönetimin elini kolaylaştıracak. Siyah-beyazlılarda kaleci Cihan, sağ bek Tolga ve Cebrail, stoper Murat, Berkay, Gençer ve Lokman, sol bek Mehmet Erdem ve Özgür, ön libero Scuk ve Thiam, orta saha oyuncusu Mossoro ve Zeki, sağ kanat Kappel, sol kanat Erhan, Ziya ve İlhan ile forvet Paixao'nun kontratları sürüyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve gelir gelmez kadro dışı bıraktığı Gençer, Lokman ve İlhan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Altay yönetimi göreve devam etmesi beklenen Mustafa Denizli'nin raporuna göre hareket edecek.

İzmir temsilcisinde 11 futbolcunun mukavelesi ise sona erdi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ile Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan ön libero Harun kulüplerine döndü. Altay'da kaleci Stackhowiak, forvet arkası Regattin, ön libero Poko, sol bek Çağlar, forvet Deniz Kadah, stoper İbrahim Öztürk, kaleci Ozan Evrim, sağ bek Rıdvan ve orta saha oyuncusu Yekta'nın sözleşme süreleri bitti. Yekta da kadro dışı kalan isimler arasındaydı. Siyah-beyazlıların Regattin, Poko ve Deniz Kadah'la yeniden anlaşması bekleniyor.

MUSTAFA DENİZLİ ÖDÜLE ADAY

Altay ile anlaşırken alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını isteyen Teknik direktör Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) örnek davranışı nedeniyle Mustafa Denizli'yi aday gösterdiği belirtildi.