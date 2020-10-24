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Spor

İşte Altay'ın muhtemel 11'i

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde oynadığı Altınordu derbisini 2-1 kaybederek yara alan Altay yarın evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

DHA24 Ekim 2020 Cumartesi 12:08 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:08
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Ligde Altay 10 puanla 8’inci sırada, Giresunspor 11 puanla 7’nci basamakta yer alıyor.

Derbi öncesi koronavirüs teşhisi konulan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve 8 futbolcu karantinada olmaları nedeniyle Giresunspor maçında da görev alamayacak. İyileşen Ziya ile Kappel ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Bu arada siyah-beyazlılarda yeni koronavirüs vakaları tespit edildiği ve gün içinde kulüpten açıklama yapılacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11

Burak – Tolga, İbrahim, Cocalic, Özgür, Scuk, Yekta, Erhan, Regattin, Amorim, Paixao

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