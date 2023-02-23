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Spor

İşte Altınordu'da sakat futbolcuların son durumu

Altınordu sakat futbolcuları Ahmet Dereli, Kürşad Sürmeli, Sami Satılmış, Yusuf Can Esendemir, Arif Şimşir ve Volkan Fındıklı'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.

IHA23 Şubat 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
İşte Altınordu'da sakat futbolcuların son durumu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sakat futbolcuları hakkında resmi internet sitesinden bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağ üst arka adale grubunda yırtık oluşan sporcumuz Ahmet Dereli'nin, sağ diz menisküs hasarı oluşan sporcumuz Kürşad Sürmeli'in ve sol ayak bileği yaralanması olan sporcumuz Sami Satılmış'ın tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sonlandırılmıştır. Sporcularımız bu hafta başında Atletik Performans bölümümüzün kontrolünde takım antrenmanlarına katılmaya başlamışlardır.

Kasık fıtığı ve sol diz menisküs ameliyatı olan sporcumuz Yusuf Can Esendemir'in saha çalışmaları sağlık ekibimiz kontrolünde devam etmektedir.

Milli Takım çalışmalarında sol üst arka adalesinde yırtık oluşan kalecilerimizden Arif Şimşir'in ve Bodrumspor hazırlık maçı ısınmasında sağ alt arka adalesinde yırtık oluşan sporcumuz Volkan Fındıklı'nın tedavi ve rehabilitasyonları devam etmektedir."

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