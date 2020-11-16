İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7214
  • EURO
    9,1477
  • ALTIN
    469.917
  • BIST100
    1302.33
Spor

İşte Altınordu'nun muhtemel 11'i

TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu, yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:20
ABONE OL

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 8'inci hafta erteleme maçını Ramazan Keleş yönetecek. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle müsabaka seyircisiz oynanacak. İzmir ekibinde iyileşen stoperler Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavisi süren sol kanat Yiğit Emre, sağ bek Emre Nefiz ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. İki takım arasında 31 Ekim Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken karşılaşma, 30 Ekim'de kentte meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti.

ALTINORDU

Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Can, Ufuk, Furkan Çil, Burak, Ahmet İlhan, Muhammed, Metehan, Ahmet Dereli

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.