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Spor

İşte Altınordu'nun yeni sezon formaları

Altınordu, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları Oğulcan Ülgün, Erhan Erentürk, Ravil Tagir ve Burak İnce ile tanıttı.

AA11 Eylül 2020 Cuma 12:39 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:39
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon formalarını tanıttı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, bugün Menemenspor'a konuk olacak A takımın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların "İçinde İzmir Var" temasıyla hazırlandığı belirtildi.

İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi, Kordonboyu'nun dalgalı kaldırımları ve denize çıkan çizgi çizgi sokaklarını anlatan figürlerin yer aldığı formaların tanıtım videosunda oyuncular Oğulcan Ülgün, Erhan Erentürk, Ravil Tagir ve Burak İnce'nin yer aldığı kaydedildi.

"BİZ" adı verilen "kaynaşma" sezonuna uygun olarak Altınordu Futbol Akademisi’nde eğitimlerini sürdüren genç futbolcuların da oynadığı tanıtım filminde gençler, A takım oyuncularına ait formaları soyunma odasından alıp giyiyor ancak sonunda yakalanıyor.

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