İşte Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da yapılan kura çekimine seribaşı olarak katıldı.

Kura sonucu Türkiye; İrlanda, Azerbaycan ve İsrail'le C Grubu'nda yer alacak.

Şampiyona, 1-8 Haziran'da Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde yapılacak.

İSMAİL TEMİZ'DEN KURA DEĞERLENDİRMESİ

Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü İsmail Temiz, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin belli olmasına ilişkin, milli takımın şampiyon olup, ülkeye yeniden bu sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Temiz, Fransa'da düzenlenen kura çekimi sonrası yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail'le eşleştik. Organizasyon, 1-8 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Haute Savoie şehrinde gerçekleşecek. Bu büyük organizasyonda Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyon olup kupayla dönerek milletimize tekrar bu sevinci yaşatmak için mücadele edecek. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, yürekten destek bekliyor ve tüm sporseverleri ve gurbetçilerimizi bu muhteşem şampiyonaya davet ediyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayın, birlikte başarının tadını çıkaralım."