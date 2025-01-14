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Spor

İşte Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi çift maç haftasındaki rakipleri

DHA14 Ocak 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
İşte Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi çift maç haftasındaki rakipleri
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Anadolu Efes, Euroleague'in çift maç haftasında bugün Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmandaki maçın ardından Cuma günü ise Barcelona deplasmanına çıkacak.

Adidas Arena'da bugün oynanacak olan Paris Basketbol-Anadolu Efes maçı TSİ 22.30'da başlayacak. Bu sezon Euroleague'de çıktığı 20 maçta galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Anadolu Efes, 11'inci sırada bulunuyor. Paris ekibi ise çıktığı 19 maçtan 11'ini kazanarak 6'ncı sırada yer alıyor.

Anadolu Efes'in Cuma günü yine deplasmanda TSİ ile 22.45'te karşılaşacağı Barcelona ise oynadığı 20 maçtan 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet çıkararak puan tablosunda 8'inci sırada yer alıyor.

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