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Spor

İşte Ankaragücü'nün yeni sezon formaları

Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün yeni sezon formaları satışa sunuldu.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 17:07 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:07
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MKE Ankaragücü, 2020-2021 sezonu formalarını tanıtıp, satışa sundu.

Yapılan açıklamada, kulübün yaklaşık 110 yıl önce 31 Ağustos 1910 tarihinde İmalat-ı Harbiye atölyesi çalışanları ile meslek öğrencileri öncülüğünde kurulmasına gönderme yapılarak, formalarda "imalat-ı harbiye" yazısı yer aldığı aktarıldı.

Formalar, beyaz, çizgili, sarı ve siyah olarak dört farklı dizaynda taraftarların beğenisine sunuldu.

Sarı-lacivertli futbolseverler, yeni sezon formalarını Ankaragücü Store ve on-line mağazadan satın alabilecekler.

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