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Spor

İşte Arda Güler'in son durumu

Real Madrid'de sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Arda Güler'in bu hafta oynanacak olan Villarreal maçında forma giymesi beklenmiyor.

15 Aralık 2023 Cuma 16:11 - Güncelleme:
İşte Arda Güler'in son durumu
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Real Madrid'de Arda Güler bireysel antrenmanlarına devam ediyor.

İspanyol ekibinden sakat oyuncularla ilgili yapılan açıklamada, Arda Güler ile birlikte Dani Carvajal ve Vinicius Junior'un bireysel çalışmalara devam ettiği belirtildi.

18 yaşındaki Arda'nın, pazar günü oynanacak Villarreal karşılaşmasında sahada olması beklenmiyor.

Real Madrid'e transferinden sonra henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in, 21 Aralık'taki Deportivo Alaves karşısında oynama ihtimali bulunuyor. Arda Güler, Alaves maçına da yetişemezse, genç oyuncunun sahaya çıkması yeni yılla birlikte olacak.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz hafta Arda Güler için yaptığı açıklamada, "Arda "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.

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