16 Mart 2022 Çarşamba 11:21 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:26

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ve futbolcu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın oynayacakları Barcelona maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"BİR MAÇI KAZANMANIN EN İYİ YOLU ÖNCEKİ MAÇI KAZANMAKTIR"

"Beşiktaş maçı çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en önemli yolu bir önceki maçı kazanmaktır. Benim için de bu Beşiktaş maçıydı. Oyuncular fiziken çok çalıştılar ve çok efor sarf ettiler. Yarın da 90 dakika boyunca mücadele edecekler. Barcelona maçından sonra da iki gün içinde maç için yola çıkacağız."

"OYUN ANLAYIŞIMIZ TUR ATLAMAYA ODAKLI OLACAK"

"Barcelona gibi bir takıma karşı oynamak farklı bir şey tabii ki ama bizim amacımız tur atlamak ve oyun anlayışımız buna odaklı olacak.

"BARCELONA BİZLE OYNADIKTAN SONRA 4 GOL ATTI"

"Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar şeye baksınlar; bizle oynadıktan sonra 4 gol attılar ligde (Osasuna maçı). Bence dünyanın en iyi 5 takımından birisi Barcelona."

"BARCELONA BİREYSEL OLARAK BİZDEN ÜSTÜN"

"Bireysel olarak bizden daha üstün olan bir takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla bizim daha birlikte oynamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Barcelona'ya karşı bütün takımlar biraz daha geride oynamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu tür bir oyuna da hazırlıklı olmak gerekiyor."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI TARAFTAR BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

"Beşiktaş maçında aslında beklerimizi ileride oynatma gibi bir planımız yoktu. Bekleri kontra ataklara karşı içeri doğru oynattık. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandı ve taraftar o aşamada çok yardımcı oldu bize. Yarın da mutlaka yanımızda olacaklar. Zor bir hafta geçirdik. Takımın her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Taraftarımızın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum."

"BARCELONA'YA KARŞI ZOR BİR MAÇ AYARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmak gerekiyor. Gol atma şansımız mutlaka olacak. Barcelona'ya karşı oynarken ilk andan itibaren iyi oynamanız gerekiyor, özellikle kalecinizin."

"ARDA TURAN SAKAT OLDUĞU İÇİN KADRODA YOK"

"Arda Turan sakat olduğu için kadroda yok. Halil Dervişoğlu'nun ateşi vardı, onun için de doktorumuzla görüşeceğiz. Onun dışında eksiğimiz yok."

"3-4 YIL GALATASARAY'DA KALIRSAM HARİKA OLUR"

(Gelecekte Barcelona'yı çalıştırmak ister misiniz sorusu üzerine) "Şu anda Galatasaray'da çok mutluyum Önümüzdeki 3-4 yıl burada olsam harika olur. Bizim için önemli olan önümüzdeki maç. Onun dışındaki kariyerim için şu anda bir şey düşünmüyorum."

"TAKIM RUHUNU CANLI TUTMAMIZ GEREKİYOR"

"Açık oyun oynamak Barcelona'ya karşı çok akıllıca olmayacaktır. Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor."

"MORUTAN VE CICALDAU'DAN DEĞİL, MAÇTAN BAHSETMEK İSTERİM"

(Morutan ve Cicaldau'nun oynama ihtimali var mı sorusu üzerine) "Önümüzde çok büyük bir maç var ve ben maçtan bahsediyorum, oyunculardan bahsetmeyeceğim. 28 oyuncu arasından seçim yapıyoruz ve tabii ki onların da oynama olasılığı var."

Taylan Antalyalı'nın açıklamaları ise şöyle:

"BUSQUETS DİĞERLERİNE GÖRE DAHA KALİTELİ"

"Barcelona orta sahasında tüm oyuncular çok kaliteli. Busquets diğerlerine göre daha kaliteli. İlk maçtaki mücadelemizi sahada gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV"

"Barcelona Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Ancak şu an Avrupa Ligi'ndeki tüm takımlar çok güçlü. Turu geçersek en az Barcelona kadar güçlü rakipler var. Bu bizim için önemli bir sınav."

"SAVUNMANIN ÖNÜNDE OYNAMAKTAN MEMNUNUM"

"Galatasaray'a geldiğim günden beri birçok pozisyonda oynadım. Hatta ilk geldiğim dönemde forvet dahi oynadım. O sezonu son maçta stoperde bitirmiştim. Nerede görev verilirse verilsin elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bir bölümünü savunmanın önünde oynayarak geçirdim ve şu anda mevkimden memnunum