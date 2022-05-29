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Spor

İşte Arda Turan'ın yeni görevi! Dursun Özbek başkan seçilirse...

Arda Turan kariyer planlaması için Galatasaray'dav 11 Haziran'da yapılacak seçimlerin sonucunu bekliyor. Dursun Özbek'in başkan seçilmesi halinde Arda Turan'ı altyapı sorumlusu olarak göreve getireceği öğrenildi.

Sabah29 Mayıs 2022 Pazar 09:52 - Güncelleme:
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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan futbolu resmen bırakmadı. ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda'nın sarı kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK'İN ARDA TURAN PLANI

Sabah'ın haberine göre; Arda Turan'ın Dursun Özbek'in başkan olması halinde altyapı sorumlusu olarak Galatasaray'da yeni bir kariyere yelken açacağı öğrenildi.

ALTYAPI MAÇLARINI KAÇIRMIYOR

Son dönemde Florya'daki altyapı maçlarını kaçırmayan 35 yaşındaki yıldız, U-19 Takımı'nın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbiyi Kadıköy'de tribünden takip etmişti.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Futbol altyapısını Galatasaray'da alan Arda Turan, antrenörlüğü seçmesi halinde Florya'da işbaşı yapmaya sıcak bakıyor. Dursun Özbek ve listesindeki Erden Timur da tecrübeli oyuncunun devam etmesini istiyor.

Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Arda Turan ile ilgili bir düşüncesi bulunmuyor.

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