İşte Avrupa futbolundaki son görünüm

İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Liverpool'un zirvede bulunduğu Premier Lig'de ise Federasyon Kupası mücadelesi nedeniyle maç oynanmadı.

ATLETİCO MADRİD LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Form grafiğiyle dikkati çeken Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği Getafe, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1'lik skorla geçti. Maça ilk 11'de başlayan Bertuğ, 63 dakika görev yaptı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Barcelona ve Real Madrid, Süper Kupa karşılaşmaları nedeniyle ligde haftayı maç yapmadan geçti.



Barcelona, finalde Real Madrid'i 5-2 yenerek kupayı müzesine götürdü. Yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.

Ligde 19 hafta sonunda 44 puan toplayan Atletico Madrid, liderliğe yükseldi. Real Madrid 43, Barcelona 38 ve Athletic Bilbao 36 puanla Atletico Madrid'i takip etti.

NAPOLİ MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

Serie A'da lider Napoli, evinde Hellas Verona'yı Lorenzo Montipo'nun kendi kalesine ve Zambo Anguissa'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek peş peşe 5. kez kazandı.

Son şampiyon Inter, deplasmanda Venezia'yı 1-0'lık skorla geçti ve art arda 6. galibiyetine ulaştı. Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın gol attığı mücadelede ise Juventus, Torino deplasmanında 1-1'lik eşitliğe razı olarak son 7 maçında 6. beraberliğini aldı.

Roma, Bologna'ya konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekipte milli oyuncu Zeki Çelik, 78. dakikada oyuna girdi.

Şampiyonluk adaylarından Atalanta, deplasmanda Udinese ile golsüz berabere kaldı. Atalanta, 11 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste ikinci kez berabere kalarak puan kaybetti.

Ligin 20. haftasında Napoli, 47 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi iki maç eksiği bulunan Inter 43 ve bir maçı eksik Atalanta, 42 puanla izledi.

BAYERN MÜNİH TEK GOLLE KAZANDI

Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 yendi.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'a konuk olduğu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve arka arkaya 6. galibiyetini elde etti.

Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda St. Pauli'yi 1-0, Leipzig ise sahasında Werder Bremen'i 4-2'lik skorla geçti.

Ligde 16. hafta sonunda 39 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (35), Eintracht Frankfurt (30) ve Leipzig'in (30) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG'DEN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Ligue 1'de lider PSG, sahasında Saint-Etienne'i Ousmane Dembele'nin golleriyle 2-1 yenerek art arda üçüncü galibiyetini aldı.

Zirveyi takip eden takımlardan Olimpik Marsilya, deplasmanda Rennes'i 2-1 mağlup etti, Monaco ise Nantes'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle dönerek iki beraberlik bir mağlubiyetle art arda üçüncü puan kaybını yaşadı.

Namağlup PSG'nin 17 hafta sonunda 43 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 36 ve Monaco 31 puan topladı.