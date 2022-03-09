İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6434
  • EURO
    16,0535
  • ALTIN
    962.563
  • BIST100
    2052.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları programı
Spor

İşte Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk maçları yarın.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:27
ABONE OL

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın 8 maçla tamamlanacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

20.45 Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

  • Avrupa Konferans Ligi
  • son 16 turu
  • UEFA

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.