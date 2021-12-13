İşte Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakiplerinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.
Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio