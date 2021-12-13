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Spor

İşte Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 15:55 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:55
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakiplerinin belli olduğu play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Play-off turunun ilk maçları 17 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

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