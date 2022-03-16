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Spor

İşte Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları programı

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda son 16 turu rövanş maçları, yarın oynanacak.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:09
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşı, yarın 7 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı Nef Stadı'nda 20.45'te ağırlayacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

Yarın:

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3)

20.45 Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz) (0-2)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya) (2-3)

20.45 Galatasaray - Barcelona (İspanya) (0-0)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz) (1-0)

23.00 West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-1)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya) (2-1)

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