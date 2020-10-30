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Spor

İşte Avrupa Ligi'nde 23.00'te başlayan maçların toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.

AA30 Ekim 2020 Cuma 01:40 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 01:40
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 23.00'te başlayan A, B, C, D, E ve F grubu karşılaşmaları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

B Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0

Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

D Grubu:

Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0

Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0

E Grubu:

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2

Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

F Grubu:

Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1

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