İşte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki son durum

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Atalanta, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL'DAN ÜST ÜSTE İKİNCİ PUAN KAYBI

Premier Lig'de Liverpool, sahasında Fulham ile 2-2 berabere kalarak art arda ikinci kez puan kaybetti.

"Kırmızılar", 10 kişi kaldığı ve iki kez geriye düştüğü mücadelede Cody Gakpo ve Diogo Jota'nın golleriyle bir puanı kurtardı.

Chelsea, evinde Brentford'u 2-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Derbide Manchester United, son dakikalarda bulduğu gollerle Manchester City deplasmanında 2-1 galip geldi. Son şampiyon Manchester City, ligde son 7 haftada 6. kez puan kaybı yaşadı.

Zirve takipçilerinden Arsenal ise Everton'ı konuk ettiği maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 16. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Chelsea 34 ve Arsenal 30 puanla sıralandı.

BARCELONA KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

LaLiga lideri Barcelona, sahasında Leganes'e 1-0 yenildi ve son 6 haftada 5. kez puan kaybı yaşadı.

Zirve takipçisi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in iki asist yaptığı Rayo Vallecano deplasmanında 3-3'lük beraberliğe razı oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, sahasında Getafe'yi 1-0 yenerek arka arkaya 6. galibiyetine ulaştı.

Ligde 18. hafta geride kalırken Barcelona, 38 puan ve averajla bir maçı eksik Atletico Madrid'in önünde zirvedeki yerini korudu. Bir maç eksiği bulunan Real Madrid ise 37 puanla iki takımı takip etti.

BAYERN MÜNİH İLK KEZ KAYBETTİ

Bundesliga'da Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanında 2-1 yenilerek sezonda ilk mağlubiyetini yaşadı.

Lee Jae-sung'un gollerine engel olamayan Münih ekibi, Leroy Sane'nin son dakikalarda skoru değiştirdi ancak puanı kurtaramadı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, evinde Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund, ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, Augsburg deplasmanında 2-0 kazanarak peş peşe 4 kez galip geldi.

Zirve takipçisi iki takımın mücadelesinde Leipzig, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 yendi. Konuk takımda milli oyuncu Can Uzun, 84 dakika sahada kalarak bir asist yaptı.

Ligde 14. hafta sonunda 33 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (29), Eintracht Frankfurt (27) ve Leipzig'in (27) önünde liderliğini sürdürdü.

ATALANTA'DAN ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

Serie A'da lider Atalanta, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo'nun attığı golle Cagliari deplasmanında 1-0 kazandı ve üst üste 10. galibiyetini elde etti.

İtalya'da zirveyi takip eden takımlardan Napoli, Udinese'ye konuk olduğu mücadelede 3-1 galip geldi, Fiorentina ise deplasmanda Bologna'ya 1-0 yenildi.

Namağlup Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayıp 86. dakikada oyundan alındığı karşılaşmada Venezia ile 2-2 berabere kaldı.

Haftanın bu akşam Lazio-Inter maçıyla kapanacağı ligin 16. haftasında Atalanta, 37 puanla zirvede yer aldı. Atalanta'yı Napoli 35, iki maçı eksik Inter ile birer maçı eksik Fiorentina ve Lazio, 31'er puanla izledi.

PSG NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligue 1'in 15. haftasında son şampiyon PSG, evinde Olimpik Lyon'u 3-1 yenerek iki maç aradan sonra kazandı.

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Monaco, deplasmanda Reims ile 0-0, Olimpik Marsilya ise evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Namağlup PSG'nin 37 puanla lider olduğu ligde Marsilya ve Monaco 30'ar puan topladı.