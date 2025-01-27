İşte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki son durum

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

REAL MADRİD PUAN FARKINI AÇTI

LaLiga lideri Real Madrid, Kylian Mbappe'nin "hat-trick" yaptığı Valladolid deplasmanında 3-0 kazanarak art arda 4. galibiyetine ulaştı.

Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 73. dakikada oyuna girdi.

Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid, sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste ikinci kez puan kaybetti.

Barcelona, sahasında Valencia'yı genç oyuncusu Fermin Lopez'in 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta 7-1 mağlup etti. Katalan ekibi, bu sonuçla 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 63 dakika görev aldığı mücadelede ise Getafe, Real Sociedad deplasmanında 3-0 galip geldi.

Ligde 21 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, Atletico Madrid ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. Barcelona ise 42 puanla iki takımı takip etti.

LİVERPOOL ZİRVEDE AVANTAJINI KORUDU

Premier Lig lideri Liverpool, sahasında Ipswich Town'ı Dominik Szoboszlai, Muhammed Salah ve Cody Gakpo'nun (2) golleriyle 4-1 yenerek başarılı form grafiğini sürdürdü.

Zirve takipçilerinden Arsenal, ilk yarıda 10 kişi kaldığı Wolverhampton deplasmanında 1-0 kazanmayı başardı.

Haftanın maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi 3-1'lik skorla geçti ve son 5 haftada 4. galibiyetini aldı.

Bournemouth deplasmanında 5-0 kaybeden sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest'ın 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligin 23. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 53 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 47, Nottingham Forest 44, Manchester City ve Newcastle United 41'er puanla sıralandı.

NAPOLİ MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

Serie A lideri Napoli, haftanın maçında Juventus'u Zambo Anguissa ve penaltıdan Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek peş peşe 7. galibiyetini aldı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 65 dakika süre aldığı mücadelede Juventus, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Son şampiyon Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 yendi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Como deplasmanında 2-1 kazanan Atalanta, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı.

Haftanın dikkati çeken mücadelesinde Milan, evinde 2-1 geri düştüğü Parma karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

Roma ise deplasmanda Udinese'yi 2-1'lik skorla geçti. Konuk takımda milli oyuncu Zeki Çelik, ilk devrede görev yaptı.

Ligin 22. haftasında Napoli, 53 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 50 ve Atalanta 46 puanla izledi.

BAYERN MÜNİH'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u Harry Kane ve Kim Min-jae'nin golleriyle 2-1 yenerek üst üste 5. kez kazandı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, Leipzig'e konuk olduğu maçta 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve 8 hafta sonra puan kaybetti.

Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt, Hoffenheim deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Üç maçlık galibiyet serisi biten konuk ekipte milli oyuncu Can Uzun, 62 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund ise teknik direktör Nuri Şahin ayrıldıktan sonra çıktığı ilk maçta Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 19. hafta sonunda 48 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (42) ve Eintracht Frankfurt'un (37) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG'DEN 4 HAFTA SONRA PUAN KAYBI

Ligue 1 lideri PSG, evinde Reims ile 1-1 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybetti.

Paris ekibi, Ousmane Dembele'nin attığı golle üstünlüğü yakalasa da Keito Nakamura'nın golüne engel olamadı ve bir puanla yetindi.

Olimpik Marsilya, Nice deplasmanında 2-0 yenildi ve liderin puan kaybettiği haftada zirveye yaklaşma şansını kullanamadı.

Monaco ise sahasında Rennes'i 3-2 yenerek 4 hafta sonra galip geldi.

Namağlup PSG'nin 19 hafta sonunda 47 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 37 ve Monaco 34 puan topladı.