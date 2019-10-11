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İşte Avrupa'yı peşinden koşturan 3 Türk!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Altay Bayındır ve Gökhan Akkan'ın da Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmeleri dikkat çekiyor.

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TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon bazı maçlarda hatalar yapsa da genel olarak dikkat çekici bir performans ortaya koyan kaleci Altay Bayındır’ı Avrupa’nın dev kulüpleri yakından takip ettiği öğrenilirken, 21 yaşındaki eldivenin önünde oynayan defans tandeminin uyum yakalaması halinde Altay’ın üstüne koyarak devam edeceği ifade edildi.

ALTAY BAYINDIR SİNAN BOLAT'I KESECEK

“21 yaşında olmasına rağmen olgunluk olarak 40 yaşında gibi” açıklamasıyla öğrencisinin arkasında duran Ersun Yanal, Altay Bayındır’ı Fenerbahçe’nin birinci kalecisi ilan ederken, genç yeteneğin antrenmanlarda kaleci antrenörlerinden hariç Volkan Demirel’den de yardım alması Altay’ı bir adım daha öne çıkarıyor. Süper Lig’de şu ana kadar 7 maçta görev alan başarılı file bekçisi transfer piyasasını şimdiden 5 milyon euro’lara kadar yükseltirken, oyuncunun çok yakın bir zaman içerisinde Sinan Bolat’ın önüne geçip milli takıma davet edilmesi bekleniyor.

UĞURCAN VE GÖKHAN AKKAN DA VAR

Süper Lig’de parmak ısırtan performansıyla artık kendisini ispat eden ve hem Trabzonspor’un hem de Şenol Güneş’in gözdesi olan Uğurcan Çakır da Avrupa devlerini peşinden koşturan bir başka kaleci oldu. Liverpool’un resmi olarak takip ettiği Uğurcan için bordo mavili kulübün en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği bilinirken, iki kaleci haricinde Ç.Rize forması giyen Gökhan Akkan’ın da çıkış yapması Türk futbolu için büyük bir kazanç olarak gösteriliyor

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