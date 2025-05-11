İşte Barcelona-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri

La Liga'nın 35. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanacak ve saat 17.15'te başlayacak mücadelede hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Dev karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde son oynanan Celta Vigo maçına ilk 11'de başlamış ve performansıyla dikkat çekmişti. Arda 83 dakika sahada kaldığı maçta 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Milli futbolcunun, zorlu Barcelona deplasmanında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.