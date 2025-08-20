İşte Barcelona'nın Raphinha planı

Barcelona'da değişim rüzgarları esmeye başlıyor. Takımın göz kamaştırıcı kanat oyuncusu Raphinha, 2028'e kadar sözleşmesini uzattı. Ancak 2026 yılı, hem kulüp hem de oyuncu için kritik bir dönüm noktası olabilir.

Raphinha, 2022'de Leeds United'dan transfer olduğundan bu yana büyük bir gelişim gösterdi. Hansi Flick yönetiminde takımın vazgeçilmezi haline gelen oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerle öne çıkarken, savunmadaki gayretiyle de taraftarın takdirini kazandı.

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin Raphinha'ya ilgisi sürüyor. Özellikle 2026 Dünya Kupası sonrası yıldız futbolcunun piyasa değerinin 80 milyon euroya kadar çıkabileceği öngörülüyor. Barcelona'nın mali sorunları da düşünüldüğünde, bu bonservis bedeli kulüp için cazip bir seçenek olabilir.

Barcelona yönetimi, genç yetenekler Lamine Yamal ve diğer oyuncularla geleceğe hazırlanırken, Raphinha için olası bir ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.