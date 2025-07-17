İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2861
  • EURO
    46,8319
  • ALTIN
    4307.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Basketbol Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu fikstürü
Spor

İşte Basketbol Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu fikstürü

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
İşte Basketbol Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu fikstürü
ABONE OL

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, 20 takımla oynanacak normal sezonda takımlar 38 maça çıkacak.

30 Eylül 2025'te başlayacak normal sezon, 17 Nisan 2026'da oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk 6 sırayı alan ekipler play-off'a yükselecek. Ligi 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar play-in mücadelesi verecek. Bu turda 2 takım play-off bileti alacak. Play-in karşılaşmaları 21 Nisan Salı ve 24 Nisan Cuma günü yapılacak.

Play-in karşılaşmalarının bitmesinin ardından play-off karşılaşmaları 28 Nisan Salı günü başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak karşılaşmalar en geç 13 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.

Play-off turunda rakiplerini geride bırakan 4 takım Dörtlü Final'de karşılaşacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarının ardından Avrupa Ligi şampiyonunun belirleneceği final müsabakası 24 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ilk maçlarını 6. haftada Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yapacak.

Ligin yeni ekiplerinden Dubai Basketbol, ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan'ın Partizan ekibini, ligin bir diğer yeni takımı Valencia Basket'in evi olan Fuente de San Luis'de konuk edecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk haftanın maç programı şu şekilde:

30 Eylül Salı:

19.00 Hapoel IBI Tel Aviv - Barcelona (Salonu belli değil)

19.00 Dubai Basketbol - Partizan (Fuente de San Luis)

20.45 Anadolu Efes - Maccabi Rapyd Tel Aviv (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Kızılyıldız - EA7 Emporio Armani Milan (Stark Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR - Bayern Münih (OAKA Arena)

21.30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos (BUESA Arena)

21.45 Virtus Bologna - Real Madrid (Virtus Segafredo Arena)

1 Ekim Çarşamba:

20.30 AS Monaco - Zalgiris Kaunas (Salle Gaston Medecin)

20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 LDLC Asvel Villeurbanne - Valencia Basket (Stark Arena)

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.