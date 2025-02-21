İşte basketbolda haftanın fikstürü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri dolayısıyla ara verilirken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 26. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

15.00 Emlak Konut-Bodrum Basketbol (Başakşehir)

Yarın:

16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

23 Şubat Pazar:

14.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Fibabanka)

16.00 Danilos Pizza-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

18.00 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

Yarın:

13.00 İstanbul Ankaspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)

13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Haremspor (Küçükçekmece Halkalı)

18.00 Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor (Çayırova)

23 Şubat Pazar:

15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Ahmet Cömert)

17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

25 Şubat Salı:

17.30 Carpartner TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)

26 Şubat Çarşamba:

13.30 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka)