İşte basketbolda haftanın maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20'inci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Fibabanka (Sinan Erdem)

15.30 Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)

18.00 Aliağa Petkimspor-Mersinspor (Enka)

20.30 TOFAŞ-Galatasaray (TOFAŞ)

2 Şubat Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Yalovaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Manisa Basket-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)

20.30 Anadolu Efes-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

15.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.30 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Bodrum Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Danilos Pizza-Emlak Konut (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin (Sinan Erdem)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Yarın:

15.00 Kapaklıspor-iLab Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-İstanbul Ankaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Kurtdereli)

2 Şubat Pazar

14.00 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Çayırova Belediyesi (Küçükçekmece Halkalı)

16.00 Trabzonspor-Bandırma Bordo Basketbol (Hayri Gür)

17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor (TOBB ETÜ)

18.00 Haremspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

3 Şubat Pazartesi

17.00 Çağdaş Bodrumspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bodrum)